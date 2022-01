Mercato Lazio, si accende la pista Burkardt: decisivo Muriqi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, sul taccuino di Tare Burkardt è il nome in pole per il ruolo di vice Immobile: decisiva la cessione di Muriqi

Igli Tare ha sciolto gli indugi. La prima scelta sul mercato di gennaio per il ruolo di vice Immobile è Jonathan Burkardt del Mainz. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2000 ha una valutazione di quindici milioni di euro ed è legato a doppio filo al destino di Muriqi.

L’indice di liquidità in negativo costringe la Lazio a vendere prima di comprare e dunque la partenza (preferibilmente a titolo definitivo) dell’attaccante kosovaro resta un requisito indispensabile per poter operare in entrata.