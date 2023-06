Mercato Lazio, si accelera per Marcos Leonardo: Lotito vuole chiudere l’affare per portare il brasiliano a Roma

Come riportato da Il Tempo, la Lazio vuole spingere forte per arrivare a Marcos Leonardo del Santos, obiettivo per l’attacco.

Sul quotidiano si legge come l’obiettivo di Lotito sia quello di chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore.