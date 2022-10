Mercato Lazio, Sarri vuole Ilic a gennaio. Corsa a due per la fascia

Mercato Lazio, Ilic resta in cima alla lista dei desideri di Sarri per gennaio. A sinistra corsa a due tra Parisi e Valeri

L’ottimo avvio di stagione della Lazio, terza in campionato a -3 dalla vetta e pienamente in corsa per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, testimonia l’incidenza dell’ottimo mercato fatto in estate dal club biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha fatto due precise richieste alla società per il prossimo gennaio: Ilic a centrocampo, sogno del tecnico già inseguito in estate, e uno tra Parisi e Valeri come terzino sinistro. Tare e Lotito cercheranno di fare di tutto per accontentarlo.