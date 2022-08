Mercato Lazio, Sarri vuole Emerson ma serve una cessione

Mercato Lazio, Sarri vorrebbe un terzino sinistro ed il prescelto è Emerson Palmieri: serve la cessione di Hysaj o di Fares

Maurizio Sarri spera in un ultimo regalo dal mercato, ovvero l’arrivo di un terzino sinistro di ruolo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il sogno del tecnico risponde al nome di Emerson Palmieri, la cui cessione al West Ham sembra essere incredibilmente saltata.

L’affare potrebbe però andare in porto solo in un caso. I biancocelesti devono prima cedere in prestito, possibilmente con obbligo di riscatto, o Hysaj o Fares, per i quali al momento mancano offerte concrete. Solo a quel punto Tare potrebbe affondare il colpo col Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dal canto suo Emerson sarebbe contento di tornare a lavorare con Sarri ma è disposto solo ad aspettare la Lazio solo se capisse che ci fossero condizioni concrete per il suo arrivo. Condizioni che ad oggi mancano.