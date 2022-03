Mercato Lazio, Sarri parte dalla difesa: Casale e Romagnoli i prescelti

Mercato Lazio, Sarri vuole prima blindare la difesa e ha fatto i nomi di Romagnoli e Casale. Lotito pronto ad accontentarlo

Maurizio Sarri vuole blindare la difesa della Lazio in vista della prossima stagione. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Comandante, visti gli addii a zero di Patric e Luiz Felipe e quello sempre più probabile di Acerbi, in rotta con l’ambiente, ha chiesto un’autentica rivoluzione.

I nomi indicati dal tecnico sono quelli di Romagnoli e Casale. Il primo, in scadenza di contratto col Milan, ha ricevuto un’offerta per un quadriennale da 3.2 milioni più bonus. Il centrale ha aperto alla possibilità ma non ha ancora firmato nulla non dando quindi una risposta definitiva. L’ex Roma è combattuto, la decisione potrebbe slittare anche a fine stagione.

Per quanti riguarda Casale, l’idea è quella di impostare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro dopo i 7 offerti a gennaio al Verona (ma con diritto). Ovviamente tutto passa dall’indice di liquidità, una morsa che attanaglia la volontà di Lotito di accontentare il tecnico.