Mercato Lazio, Sarri ha scelto: il primo obiettivo è Loftus-Cheek

Mercato Lazio, Maurizio Sarri ha scelto: il primo obiettivo per la sostituzione di Milinkovic-Savic è Loftus-Cheek del Chelsea

Il mercato estivo della Lazio ruoterà inevitabilmente intorno al futuro di Milinkovic-Savic. Il Sergente biancoceleste, con due soli anni di contratto rimasti, potrebbe partire dopo 7 anni in biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, in caso di doloroso addio, il primo nome sulla lista di Sarri è quello di Loftus-Cheek del Chelsea, centrocampista anch’esso in scadenza nel 2024 e già allenato dal toscano nell’annata 2018-2019. Convincere il calciatore non sarà semplice vista la fiducia riposta in lui da Tuchel: a fare la differenza sarà il progetto che gli verrà presentato ma la pista è sicuramente da seguire.