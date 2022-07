Mercato Lazio, Romagnoli in stallo: l’ultimo rilancio non basta

Mercato Lazio, non si sblocca l’affare Romagnoli nonostante l’ottimismo di domenica: il centrale chiede di più

L’affare Romagnoli non si sblocca in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, l’ultimo rilancio di Lotito non ha sortito gli effetti sperati nonostante l’apertura di Enzo Raiola nella giornata di domenica.

Il patron biancoceleste ha messo sul piatto un contratto quinquennale con opzione per il sesto anno (sulla parola visto che per legge in Italia i contratti non possono superare i 5 anni) più un posto in dirigenza al termine della carriera sulla base di 2.8 milioni di euro più 700mila di bonus, 500 dei quali legati alla qualificazione in Champions. L’ex Milan però non si schioda dalle proprie posizioni. Vuole 3 milioni di base fissa e bonus più semplici da raggiungere. Le prossime ore serviranno, oltre a sciogliere anche il nodo sulle commissioni, a trovare la quadra definitiva.