Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano strizza l’occhio alla Juve. Lotito ha una speranza

Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano ha di fatto raggiunto un accordo con la Juve a parametro zero: Lotito non molla

Come riferito da Il Messaggero, la Juve ha raggiunto un accordo con Felipe Anderson per l’arrivo del brasiliano in bianconero. Intesa sui 4 milioni netti di ingaggio più un sostanzioso bonus alla firma per il giocatore.

La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di rilanciare rispetto all’offerta di 3,5 milioni già presentata, ma Lotito spera che alla fine sia lo stesso calciatore a dare priorità al club biancoceleste. E se c’è di mezzo lui, si sa, non si può pronosticare mai come va a finire