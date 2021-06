Mercato Lazio, le 5 richieste di Sarri: spunta il nome di un big

Mercato Lazio, cinque le richieste di Maurizio Sarri al ds Igli Tare: ecco chi vuole il tecnico toscano per accettare

La trattativa per portare Maurizio Sarri alla Lazio sta andando avanti e sembra potersi concludere con un esito positivo: nei prossimi giorni l’accordo con Lotito potrebbe arrivare e rendere ufficiale il suo arrivo sulla panchina biancoceleste. Il tecnico toscano riflette sull’ingaggio proposto ma anche e soprattutto sui movimenti di mercato necessari per costruire una buona squadra.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono cinque i nomi fatti al ds Tare nell’incontro andato in scena a casa del tecnico in Toscana. Come terzini, Sarri vorrebbe Hysaj (in scadenza) e Lykogiannis dal Cagliari: per lui si lavora ad uno scambio con Fares. Sempre dal club sardo piace Nandez. In attacco spazio a Borrè, che si svincolerà dal River Plate, e ad Ilicic.