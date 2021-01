Mercato Lazio, il retroscena: il Napoli sulle tracce di Kiyine

Kiyine approda alla Salernitana. Il giocatore della Lazio, però, è stato seguito dal Napoli che avrebbe voluto mandarlo al Bari

Kiyine alla Salernitana. La Lazio ha deciso di mandare il giocatore – che non ha trovato spazio alla corte di Inzaghi – in prestito al club granata per mettere minuti nelle gambe.

Come svelato da Tuttosalernitana.com, però, nella trattativa avrebbe provato adinfilarsi il Napoli che avrebbe acquistato il giocatore con un contratto pluriennale per girarlo successivamente al Bari, in Serie C. Un retroscena che però non ha trovato riscontri nella realtà.