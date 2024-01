Mercato Lazio, retroscena Berardi: Sarri lo voleva per questo motivo! La rivelazione

Mercato Lazio, retroscena clamoroso su Domenico Berardi: la rivelazione di De Grandis sull’obiettivo estivo di Sarri

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena su Domenico Berardi, obiettivo di Maurizio Sarri nell’ultimo calciomercato Lazio:

PAROLE – «L’idea di Sarri era di prendere Berardi perché nel caso in cui fosse mancato Immobile avrebbe giocato con Felipe falso nove. Lo ha fatto con il Lecce perché mancavano Immobile e Castellanos. Taty ha dimostrato di essere un giocatore aggressivo che va subito a riconquistare palla. Sarri ha dovuto cambiare i concetti dello scorso anno. Berardi gli sarebbe servito da questo punto di vista. Tra l’altro glielo ho chiesto alla cena di Natale e me lo ha confermato che è vero che lui aveva in mente di usare Felipe come vice Immobile. Felipe Anderson è un giocatore discontinuo, ma se giochi 126 partite consecutive e Sarri ti mette sempre in campo forse un motivo c’è».