Mercato Lazio, due senatori verso l’addio. Radu pronto a rinnovare

Mercato Lazio, due senatori verso l’addio al club biancoceleste. Radu invece potrebbe rimanere un altro anno

Il futuro in casa Lazio è ancora tutto da scrivere e decidere, a partire da quello dell’allenatore. Simone Inzaghi potrebbe andar via dopo cinque anni: al suo posto vari profili vagliati, su tutti quello di Gattuso. Il mercato però si accende anche con gli addi di alcuni senatori.

Lulic, come spiega la Repubblica, sicuramente andrà via alla fine del contratto a fine giugno. Da decidere il futuro di Parolo: potrebbe andar via come il bosniaco ma si deciderà solo in settimana. Il terzo senatore in scadenza, Radu, dovrebbe rinnovare per un ulteriore anno.