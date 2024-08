Mercato Lazio, REBUS liste: Lotito in STALLO, lo scenario si COMPLICA. TUTTI i dettagli

Mercato Lazio, rebus liste: la situazione si complica, Lotito deve fare spazio in rosa. Tutti i dettagli su un tema che resta delicato

La Lazio ha già assegnato 17 dei 22 posti disponibili per i giocatori “over” nella lista per il campionato. Per fare nuovi acquisti, deve liberare degli slot, a meno che non punti su giovani nati dopo il primo gennaio 2002 o su giocatori in esubero che non utilizza in Serie A. Tra i giovani in rosa ci sono Isaksen e Mandas, entrambi classe 2001, ora considerati “over”.

La Lazio sta valutando se mantenere in squadra Isaksen o mandarlo in prestito. Sanà Fernandes, classe 2006, potrebbe andare in prestito al Nac Breda. Per la lista UEFA, che richiede almeno 4 giocatori formati in Italia e altrettanti nel vivaio del club, la Lazio ha 8 italiani, di cui 4 over 22. Tra i giocatori da tenere d’occhio per eventuali cessioni c’é Hysaj. Tchaouna, classe 2003, potrebbe essere aggiunto come under 22 per la Serie A ma non per l’Europa League. Per inserirlo nella lista UEFA, Baroni dovrà sacrificare un giocatore “over”, probabilmente Hysaj.