Lazio-Gila, prossimi mesi decisivi: quale futuro per il centrale? Sarri ha un’idea

Lazio-Gila, i prossimi mesi saranno decisivi per il centrale spagnolo: in caso di mancato utilizzo c’è l’ipotesi prestito

Come riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire il futuro di Mario Gila. Il centrale spagnolo finora ha collezionato zero minuti in stagione ma l’infortunio di Casale potrebbe aprirgli spazi interessanti.

Se però la situazione non dovesse cambiare si potrebbe tornare a pensare ad una cessione in prestito: Sarri è convinto che mandare Gila a giocare sia la soluzione migliore per la sua crescita. Da capire se lo spagnolo accetterà la soluzione a titolo temporaneo o possa invece spingere per un trasferimento a titolo definitivo. In caso di partenza comunque il Comandante ha già fatto il nome di Guerino dell’Empoli.