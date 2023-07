Mercato Lazio, Pinamonti rimane al Sassuolo? Il piano di Dionisi per il bomber neroverde

Accostato ripetutamente alla Lazio per rinforzare il reparto offensivo, Andrea Pinamonti rimane attualmente un giocatore del Sassuolo.

Sembrano cambiati i piani per lui, come ci riporta TMW, dal momento che nonostante la passata stagione sotto le aspettative, il tecnico dei neroverdi Dionisi vuole puntare sul bomber. La richiesta rimane alta per chi vorrà acquistarlo: 25 milioni di euro.