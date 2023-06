Mercato Lazio, Pelusso: «Torreira? Centrocampista di alto livello» Le parole dell’ex calciatore uruguaiano

Intervenuto ospite negli studi di Sporitalia, l’ex giocatore uruguaiano, Gerardo Pelusso, ha parlato di Lucas Torreira, connazionale e obiettivo della Lazio per il centrocampo.

LE PAROLE- Torreira è un centrocampista di alto livello, forte e che fa della dinamicità il suo punto di forza. Ha fatto una grande stagione alla Fiorentina prima di andare in Turchia e conosce bene il campionato italiano. Da un po’ di tempo non viene convocato nella Nazionale uruguaiana, ma il suo valore non si discute. Credo che il fatto di essere andato al Galatasaray gli abbia fatto pagare qualcosa in termini di visibilità dalle nostre parti, personalmente non seguo bene il campionato turco