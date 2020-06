Calciomercato Lazio, Pedro si propone al Valencia

L’attaccante del Chelsea, Pedro Rodriguez, secondo Superdeporte vorrebbe tornare in patria. Il classe ’87 si sarebbe proposto al Valencia

L’attaccante spagnolo Pedro Rodriguez sicuramente a fine stagione saluterà il Chelsea in quanto il contratto in scadenza non verrà rinnovato. Il profilo del classe ’87, negli ultimi tempi, è stato accostato a Lazio e Roma che vorrebbero puntellare il reparto avanzato con un’innesto di qualità e di esperienza.

Considerare però un’esperienza nel campionato italiano non sembrerebbe la priorità del diretto interessato. Il quotidiano Superdeporte, infatti, rivela che l’ex attaccante del Barça avrebbe intenzione di tornare in patria nella prossima stagione e che nello specifico si sarebbe offerto ai Los Murcièlagos del Valencia.