Mercato Lazio, Lotito BLINDA Pedro? Le parole del presidente SPIAZZANO i tifosi

Mercato Lazio, Claudio Lotito blinda Pedro e spiazza i tifosi: smentito un possibile addio dello spagnolo. Le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Claudio Lotito ha parlato così di Pedro, tema caldo del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Pedro? Io non caccio nessuno, ha ancora un anno e non ha fatto un passo indietro. Abbiamo tanti leader dentro lo spogliatoio, avete sentito Gila come ha parlato da uomo maturo. Serve pazienza, ovviamente tempo, ma mi piacerebbe sentire più fiducia in quello che stiamo ricostruendo. Almeno aspettare, prima di trarre un giudizio definitivo. Le critiche preventive non mi piacciono».

L’INTERVISTA DI LOTITO A IL MESSAGGERO