Mercato Lazio, l'ex calciatore non ha dubbi: «Castellanos? Lo terrei ma se ti presentano 25 mln, io lo lascerei andare. Su Maldini...»

Mercato Lazio, l’ex calciatore analizza: «Castellanos? Lo terrei ma se ti presentano 25 mln, io lo lascerei andare. Su Maldini dico questo»
Ospite ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato anche le strategie di mercato della Lazio, soffermandosi sia su una possibile partenza di Castellanos sia sulla candidatura di Daniel Maldini come profilo adatto al progetto biancoceleste.
CASTELLANOS – «“Lo terrei ma se ti danno 25 mln, io lo lascerei andare. E’ un’offerta importante. Ioannidis non è così male».
MERCATO – «Maldini? Ha un potenziale ancora inespresso. Non riesco ancora a collocarlo, deve trovare un allenatore che gli trova la posizione in campo. Non mi sembra uno sprovveduto, deve essere importante in realtà dove non hai pressioni».
