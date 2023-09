Mercato Lazio, un ex obiettivo torna in Italia? La situazione

Mercato Lazio, Papu Gomez, ex obiettivo biancoceleste, potrebbe finire alla Juve come sostituto di Paul Pogba: le ultime

E se la Juventus reperisse subito il sostituto di Pogba? Con il mercato chiuso il primo settembre, l’unico bacino a cui attingere è quello degli svincolati, dei calciatori che non hanno trovato sistemazione o che attendono la chiamata giusta.

La lista comprende nomi come l’ex granata Marco Benassi, l’attaccante ex Atalanta Papu Gomez, accostato anche al calciomercato Lazio, che però ha caratteristiche e ruolo completamente diversi rispetto al francese, ma anche il portoghese Xeka, ex Lilla e Rennes reduce da un brutto infortunio alla caviglia, o l’azzurro Roberto Soriano. Nomi che, inevitabilmente, non scaldano l’ambiente e non permetterebbero il salto di qualità ai bianconeri.