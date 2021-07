Mercato Lazio, Palombi in uscita: Lecce e Ternana sulle sue tracce

Novità sul mercato in uscita per la Lazio: Simone Palombi pronto a partire, sulle sue tracce si sfidano Lecce e Ternana

Ancora al lavoro sul fronte mercato in casa Lazio. I biancocelesti, che stanno accogliendo nuovi acquisti, si stanno muovendo anche per sfoltire la rosa e piazzare alcuni colpi in uscita, anche per sbloccare l’indice di liquidità.

Tra gli uomini in partenza ci sarebbe anche il giovane Simone Palombi: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il giocatore sarebbe in uscita e sulle su tracce si sarebbe accesa una sfida tra Lecce e Ternana. Dopo una stagione in prestito al Pisa, dunque, il giocatore potrebbe tornare a calcare i campi della Serie B.