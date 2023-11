Mercato Lazio, spunta l’occasione a zero dalla Premier? Ultime

Mercato Lazio, spunta l’occasione a parametro zero dalla Premier League: Jorginho pronto a lasciare l’Arsenal a giugno

Come ricordato dall’Inghilterra, e in particolare da Football.London, Jorginho potrebbe tornare ad essere un’occasione importante per il calciomercato Lazio.

Il centrocampista è in scadenza di contratto con l’Arsenal al termine della stagione e al momento non ci sarebbero i presupposti per attivare l’opzione al 2025. I biancocelesti potrebbero tornare in corsa se effettivamente si consumerà l’addio a zero.