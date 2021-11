Mercato Lazio, caccia all’erede di Strakosha: Perin nel mirino

Mercato Lazio, il rinnovo di Strakosha stenta a decollare. Tare vira su Perin, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus

La Lazio ha cominciato a guardarsi intorno per quanto riguarda il ruolo del portiere della prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com infatti, col rinnovo di Strakosha (in scadenza a fine stagione) che stenta a decollare, Igli Tare avrebbe messo gli occhi su Mattia Perin.

Anche il portiere bianconero vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno e sarebbe un rinforzo importante e futuribile vista anche l’età non più verde di Reina. Le alternative all’ex Genoa sono tre: Ospina, a parametro zero dal Napoli, e più staccati Milinkovic-Savic e Cragno. I prossimi mesi saranno decisivi per arrivare alla decisione finale.