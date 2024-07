Mercato Lazio, Fabiani BUSSA in casa Sassuolo! Trattativa CALDA e contatti CONTINUI

Mercato Lazio, Fabiani bussa in casa Sassuolo: nel mirino c’è Laurienté. Accordo col giocatore, serve l’intesa coi neroverdi

Come riporta Il Tempo, è confermata nel calciomercato Lazio la pista che porta ad Armand Laurienté, esterno del Sassuolo individuato come possibile innesto per il reparto offensivo e per il quale sarebbe arrivato anche l’ok di Baroni.

Col ragazzo è tutto concordato per un quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione più bonus mentre andrà trovata la quadra coi neroverdi che chiedono 15 milioni di euro. Fabiani al momento ne offre 10.