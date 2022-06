Mercato Lazio, non si sblocca l’affare Carnesecchi: la situazione

Mercato Lazio, Carnesecchi resta la prima scelta per la porta dei biancocelesti ma l’Atalanta non ha intenzione di fare sconti

La Lazio continua a premere con l’Atalanta per arrivare ad una conclusione positiva dell’affare relativo a Marco Carnesecchi. L’ultimo incontro, come riferisce Il Messaggero, non è però andato a buon fine.

Lotito ha ribadito la proposta da 15 milioni (12 più 3 di bonus), l’Atalanta è ferma a 18. Servirà pazienza a un grande lavoro di diplomazia dello stesso portiere per arrivare alla tanto agognata fumata bianca.