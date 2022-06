Mercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo: Tare pensa a Sucic

Mercato Lazio, spunta un nome nuovo per il centrocampo in caso di partenza di Milinkovic: piace Sucic del Salisburgo

Spunta un nome a sorpresa per il centrocampo della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la dolorosa partenza di Milinkovic-Savic (ad oggi per lui solo sondaggi), Tare avrebbe messo gli occhi su Sucic, mezzala del Salisburgo.

Il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. La Lazio, così come Milan e Inter in Italia, lo stanno seguendo attentamente. Le prossime settimane saranno importanti per capire se i biancocelesti affonderanno il colpo.