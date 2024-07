Mercato Lazio, MISSIONE esuberi per Fabiani! TUTTI i nomi in uscita. E spunta un RETROSCENA

Mercato Lazio, missione esuberi per Angelo Fabiani: prima degli ultimi colpi serve fare spazio in rosa. La situazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Fabiani ha una missione precisa nel calciomercato Lazio estivo.

Prima di comprare devono essere piazzati i giocatori fuori dai piani o in esubero. In uscita ci sono Hysaj, Cataldi stando alle informazioni di stato veicolate, più Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson. Servono cessioni, meglio se plusvalenze. Le riflessioni in atto e la necessità di vendere rischiano di ritardare le ultime operazioni ad agosto, quando il mercato offrirà prezzi diversi e nuove occasioni. Non c’è la fretta di giugno.