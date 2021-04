Mercato Lazio, non solo il club biancoceleste su Maksikovic. Per il centrale del Napoli anche un’altra big

Come spiega Tuttosport, non solo la Lazio su Maksimovic. Nei giorni scorsi il centrale del Napoli è stato accostato al club biancoceleste ma oggi viene svelato come anche l’Inter potrebbe pensare a lui sul mercato. Nel dettaglio, il centrale sarebbe stato proposto al club nerazzurro dal suo agente, Ramadani.

Il giocatore serbo piace a Conte, ma non lo ritiene una prima scelte. Se dovesse arrivare, dunque, sarebbe perché altre piste non sono andate nel modo migliore.