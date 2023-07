Mercato Lazio, l’agente Sahan: «Torreira? Potrebbe avere un ruolo importante con Sarri» Le parole del procuratore

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’agente turco, Osman Sahan, ha parlato del possibile approdo di Lucas Torreira alla Lazio, consigliando un altro giocatore del Galatasaray potenzialmente interessante.

LE PAROLE- Torreira? Per me è stato l’uomo più importante e decisivo del Galatasaray in questa stagione, è molto in forma fisicamente e mentalmente. Giocherà un ruolo importante nella Lazio di Sarri, qualora dovessero comprarlo. Vorrei aggiungere che un giocatore come Kerem Aktürkoglu dovrebbe fare il grande passo in Europa: ha molto potenziale e avrà una carriera di successo. Club come Fiorentina, Napoli o Lazio sarebbero perfetti per lui