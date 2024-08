Mercato Lazio, un altro BIG può partire. C’è già L’OFFERTA! Si riflette sul suo futuro: la situazione

Mercato Lazio, un big può lasciare la formazione biancoceleste: c’è già l’offerta per lui. Si riflette sul suo possibile futuro

Il mercato Lazio è ancora attivo in questi ultimi giorni prima del gong, specialmente quello in uscita. Bisognerà infatti liberare spazio per poter puntare su nuovi colpi dell’ultimo minuto. Tra gli indiziati alla cessione, a sorpresa, ci sarebbe anche Gustav Isaksen, autore del gol dell’illusorio 2-1 nel ko di Udine.

Sul giocatore danese è piombato all’improvviso il Celtic, che si è mosso per un prestito con obbligo di riscatto dell’esterno offensivo. Riflessioni in corso dalla Capitale, non si escludono possibili sorprese.