Mercato Lazio, sono tre le opzioni per il futuro di Luis Alberto. Ma Lotito non farà sconti. ULTIMISSIME

Mercato Lazio, sono tre le opzioni nel futuro di Luis Alberto se si consumerà l’addio al club biancoceleste

Come riportato da goal.com, Luis Alberto, dopo lo sfogo di ieri sera al termine della gara contro la Salernitana, sarà un tema caldo del calciomercato Lazio della prossima estate.

Al momento sembrano essere tre le opzioni sul tavolo dello spagnolo: restare in Serie A (ipotesi comunque complicata); tornare in Spagna e più precisamente al Siviglia; e infine sbarcare in Arabia Saudita. Da capire la posizione di Lotito: con un contratto in essere fino al 2027 difficilmente il patron lo lascerà partire a parametro zero.