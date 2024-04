Mercato Lazio, fissato il prezzo per Immobile! Dialogo con Lotito, cosa è emerso per giugno

Mercato Lazio, fissato il prezzo per la cessione di Immobile ma il bomber vuole restare: comunicazione a Lotito

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio della prossima estate rischia di segnare una vera e proprio rivoluzione in tutti i reparti.

In attacco Immobile rimane il caso più spinoso: a ottobre valutava l’addio, due settimane fa un comunicato sulle parole del patron, ora è pronto a restare a Formello per un altro biennio. Il club capitolino attende proposte dall’Arabia e non solo, non chiederà chissà quanto per il suo cartellino perché il taglio del suo ingaggio sarebbe già oro.

Nulla è scontato, così al momento si valutano solo opportunità low cost: da Dia a Pohjampalo, più di Simeone in un improbabile scambio, anche nel caso in cui Ciro dovesse restare in organico con Castellanos.