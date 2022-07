Mercato Lazio, il Siviglia torna su Luis Alberto: pronta l’offerta

Dopo aver ceduto Koundé, il Siviglia tornerà alla carica per Luis Alberto: Monchi pronto all’offerta decisiva per il Mago

Le prossime potrebbero essere le ultime settimane di Luis Alberto alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Siviglia, dopo la cessione di Koundé al Chelsea per 50 milioni più bonus, è pronto a tornare alla carica e accontentare così Il Mago che sogna il ritorno in Spagna da tempo.

Lotito lo valuta 30 milioni di euro visto che dovrebbe poi girare il 30% al Liverpool. Alcune settimane fa gli spagnoli avevano presentato un’offerta da 15 milioni più il cartellino di Oliver Torres, calciatore che non scalda più di tanto la Lazio. La sensazione è che intorno ai 25 si possa chiudere: Lotito aspetta il rilancio definitivo.