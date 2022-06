Mercato Lazio, il Napoli vira su Correa: spiragli per Mertens?

Mercato Lazio, in casa Napoli cresce l’idea Correa: Mertens sempre più lontano e biancocelesti che restano in agguato

Domani il contratto di Dries Mertens con il Napoli sarà ufficialmente scaduto e il belga sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Le trattative sono a un punto morto, con De Laurentiis e il belga che non riescono a trovare un punto d’incontro. E così l’attaccante sembra sempre più vicino all’addio. E dal canto suo, il Napoli si sarebbe già messo alla ricerca del possibile sostituto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero messo a sorpresa nel mirino Joaquin Correa dell’Inter. I nerazzurri devono fare spazio in attacco per arrivare a Dybala e la cessione del Tucu darebbe la spinta decisiva, con l’argentino che accetterebbe volentieri in passaggio all’ombra del Vesuvio. Il nodo riguarda ovviamente le cifre. Il club milanese chiede 30 milioni, la stessa cifra spesa per acquistare il calciatore dalla Lazio; la quadra potrebbe essere trovata a 25 milioni, che andrebbero poi ad aggiungersi ai 3 d’ingaggio di Correa. Pista calda per il Napoli con la Lazio che resta vigile sul belga: il colpo a parametro zero resta possibile.