Mercato Lazio, il Benfica fa muro per Rafa Silva: spunta la richiesta per l’attaccante

Mercato Lazio, il Benfica fa muro per Rafa Silva, attaccante pupillo di Sarri in scadenza di contratto a giugno

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rafa Silva resta un nome forte sul taccuino del calciomercato Lazio.

I biancocelesti avrebbero voluto anticipare l’arrivo della punta, che è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta per Sarri un vero e proprio pupillo, a gennaio ma il Benfica, nonostante l’imminente svincolo, chiede 8 milioni di euro per liberarlo. Decisamente troppi per la Lazio.