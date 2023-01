Mercato Lazio, Hysaj possibile sacrificato? Le ultime

Mercato Lazio, tramontata l’ipotesi legata allo scambio Fares-Bonazzoli con la Salernitana: Hysaj torna in bilico

Oltre agli obiettivi in entrata, la Lazio lavora sul mercato anche sul fronte delle uscite. Come riportato dal Corriere dello Sport, sembra tramontata l’ipotesi di scambio con la Salernitana tra Bonazzoli e Fares.

Proprio per questo, in attesa che l’entourage presenti alla Lazio qualche offerta per l’ex Spal, torna di moda la possibile cessione di Hysaj, peraltro paventata anche la scorsa estate. Ci sono degli interessamenti dall’estero ma per ora nessuna offerta concreta: la situazione resta da monitorare.