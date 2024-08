Il mercato della Lazio si muove in uscita, oltre che in entrata: Hysaj, Pedro e molte altre pedine sono fuori dal progetto di Baroni

Mercato Lazio bollente negli ultimi tre giorni di trattative. Non si pensa solo alle entrate, ma l’obiettivo è anche sfoltire la rosa. I nomi di Hysaj, Pedro e Casale sono quelli evidenziati in rosso. I primi due sono finiti fuori dal progetto di Baroni e, probabilmente, saranno fuori dalla lista europea. L’ albanese potrebbe essere messo anche fuori dalla lista Serie A non appena rientrerà l’infortunato Gila.

Nicolò Casale viaggia spedito verso Bologna. La formula di prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di qualificazione in Europa dei rossoblù) avrebbe soddisfatto la Lazio. Per sostituirlo arriverà dal Marsiglia Samuel Gigot. Non finiscono qui, però, gli esuberi biancocelesti: futuri ancora da decidere per i vari Cataldi, Akpa Akpro, Basic e Anderson.