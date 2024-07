Mercato Lazio, Lotito BLINDA il top player! Tentazione Premier, c’è il RETROSCENA che fa felici i tifosi

Mercato Lazio, Claudio Lotito ha tutta l’intenzione di blindare Mateo Guendouzi: rifiutata una ricca offerta dalla Premier

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Claudio Lotito e Marco Baroni Mateo Guendouzi è assolutamente incedibile nel calciomercato Lazio e anche lo stesso centrocampista francese, dopo l’addio di Tudor, non sta facendo pressioni per lasciare la Capitale.

In questo senso il presidente biancoceleste ha rifiutato un’offerta di 25 milioni di euro da parte dell‘Aston Villa e al momento ha risposto picche ai sondaggi del Newcastle. Tuttavia sarà da verificare se la Lazio saprà resistere ad un’eventuale proposta da 30 milioni di euro.