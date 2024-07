Mercato Lazio, INTRIGO Greenwood! Dall’intreccio con Immobile ai malumori di Marsiglia: Lotito SPERA ancora

Mercato Lazio, intrigo Greenwood: i tifosi del Marsiglia fanno muro e Lotito spera ancora. Immobile chiave dell’affare?

L’Olimpique Marsiglia ha chiuso con lo United a 27 milioni (31,5 coi bonus) e alzato la percentuale (40%) sulla futura rivendita dell’esterno britannico. Ma la reazione dei tifosi francesi sta impensierendo Mason: «Questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club», il comunicato comparso su un forum. Il sindaco Payan ancora più duro: «Ho visto come ha picchiato la moglie, dirò al presidente Longoria di non prenderlo».

Lotito spera ancora e vorrebbe alzare la proposta da 20 a 25 milioni di euro proprio utilizzando i 5 milioni di euro di indennizzo che chiede al Besiktas per liberare Immobile. Sono ore praticamente decisive per il calciomercato Lazio.