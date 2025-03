Mercato Lazio, la scelta del Real Madrid sul futuro di Gila: tutti i dettagli

Condividi via email

Emergono aggiornamenti in merito al futuro del difensore della Lazio, Gila, che potrebbe anche fare ritorno in Spagna

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte al big match di questa sera contro il Milan, con i biancocelesti che devono tentare di mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia maturata contro l’Inter. Ma nelle ultime ore a tenere banco sono anche le situazioni legate al mercato, con il Real Madrid che avrebbe effettuato la sua scelta definitiva in merito al futuro di Mario Gila.

Stando a quanto riportato dal portale iberico Realmadridconfidencial infatti, i Blancos non dovrebbero richiamare alla base il difensore della attualmente in forza alla Lazio, ma gli spagnoli manterranno il 50% su un eventuale rivendita del giocatore in futuro.