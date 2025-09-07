Mercato Lazio: Gigot va in Francia per l’operazione, obiettivo rilancio per questo motivo. Le ultimissime notizie

Un’avventura iniziata poco più di un anno fa, ma già arrivata al capolinea. La parentesi di Samuel Gigot con la maglia della Lazio può essere archiviata come un progetto fallito, un investimento che non ha dato i frutti sperati. Arrivato nell’estate del 2024 per rinforzare la difesa, il centrale francese è scivolato rapidamente ai margini della rosa, finendo nella lista dei giocatori in esubero.

Le ragioni di questa separazione di fatto sono duplici. Da un lato, una serie di problemi fisici persistenti che ne hanno minato il rendimento e la continuità, impedendogli di mettersi pienamente a disposizione. Dall’altro, evidenti incompatibilità di natura tecnico-tattica con il sistema di gioco della squadra, che lo hanno relegato a un ruolo di comprimario.

Durante l’ultima finestra di mercato, Gigot ha sperato fino all’ultimo di poter trovare una nuova sistemazione, ma le sue precarie condizioni fisiche hanno inevitabilmente frenato e scoraggiato i pochi club che si erano mostrati interessati. La sua situazione è diversa da quella di altri esuberi come Bašić, Fares e Kamenović: mentre questi ultimi potrebbero puntare a svincolarsi a giugno alla scadenza naturale del loro contratto, il difensore francese ha un accordo valido fino al 2027 e spinge per trovare una nuova avventura il prima possibile.

La Lazio, dal canto suo, spera di poter limitare i danni economici e recuperare buona parte dei 4 milioni di euro spesi per il suo cartellino. In quest’ottica, si inserisce l’ultima, decisiva mossa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Gigot è recentemente volato in Francia per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, nel tentativo di risolvere in maniera definitiva il problema che lo affligge da settimane.

La speranza del club biancoceleste è chiara: che l’operazione abbia successo e che il giocatore possa recuperare pienamente la forma fisica in tempo per la sessione invernale di mercato. L’obiettivo è trasformarlo in un asset vendibile a gennaio, chiudendo così un capitolo sfortunato per entrambe le parti.