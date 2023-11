Futuro Pedro, lo spagnolo lancia un indizio chiaro: deciderà in base a...

Futuro Pedro, l’esterno spagnolo lascia la porta aperta ad un futuro con la Lazio: ecco in base a cosa deciderà

Nel corso dell’intervista a Sportitalia, Pedro ha parlato così del proprio futuro:

FUTURO ALLA LAZIO – «No, non ancora, è difficile. L’età è molto importante, è l’ora di prendere una decisione per il mio futuro, ma per ora penso alla Lazio. Mancano ancora tante partite in questa stagione, dopo vedrò cosa potrò fare. Al termine di questa stagione sicuramente parlerò con il presidente, voglio parlare anche con Sarri, che spero possa continuare qui; poi vediamo cosa possiamo fare».

