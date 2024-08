Mercato Lazio, il PUPILLO di Baroni in pressing sul tecnico! SBARCA a Formello, le CIFRE dell’affare

Mercato Lazio, Folorunsho in pressing su Marco Baroni, suo ex tecnico, per portarlo a Formello. Costa 12 milioni di euro

Come riferito dal Corriere dello Sport, Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli dopo la rottura con Conte, avrebbe un unico grande desiderio: quello di essere acquistato dal calciomercato Lazio del suo ex tecnico Marco Baroni, capace di valorizzarlo al meglio a Verona.

Il costo è di 12 milioni di euro, quindi accessibile per le casse biancocelesti. Le riflessioni sono due: l’arrivo di Folorunsho potrebbe ridurre lo spazio per Dele-Bashiru e per Castrovilli anche se in una stagione così ricca di impegni l’abbondanza non è mai troppa.