Mercato Lazio, Fabiani si è mosso con l’agente! Novità sul futuro dell’attaccante biancoceleste: tutti gli aggiornamenti forniti dal Corriere dello Sport

Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di uno degli attaccanti della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola Fabiani di recente avrebbe incontrato Rummenigge junior per discutere di Ibrahimovic.

L’attaccante non sta trovando molto spazio in biancoceleste ma la società è decisa a puntare su di lui: in programma entro la metà di giugno il riscatto dal Bayern Monaco, anche se prima è da trovare un accordo con il classe 2005.