Mercato Lazio, Fabiani IRREMOVIBILE! Lo scambio non DECOLLA, si blocca l’affare Stengs? Ultime

Mercato Lazio, Fabiani irremovibile: nessuno scambio tra Isaksen e Stengs. Si blocca la trattativa con il Feyenoord? Ultime

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio sta decidendo come procedere rispetto ai possibili innesti offensivi in vista della prossima stagione.

In ballo c’è sempre l’affare Stengs, sacrificando una volta per tutte Isaksen col Feyenoord. Il ds Fabiani giura di essere ancora contrario: «Non se ne parla proprio». Eppure risparmiare 13 milioni più bonus per l’olandese, grazie a uno scambio quasi alla pari con Gustav, permetterebbe di poter fare un altro acquisto vero. Stengs potrebbe fare il trequartista (anche se a Baroni va bene Dele-Bashiru in quel ruolo), se la Lazio dovesse centrare Greenwood.