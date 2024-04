Mercato Lazio, l'agente di Romagnoli assicura: «Vuole rimanere, false le voci di un addio. Sul battibecco con Lotito...»

Mercato Lazio, Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli, ha smentito le voci di addio del centrale: il classe ’95 resta a Formello

Intervistato dal Corriere dello Sport, Enzo Raiola, procuratore di Alessio Romagnoli, ha smentito le voci di addio del difensore nel prossimo calciomercato Lazio:

ADDIO SMENTITO – «Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio e la sua proprietà non esistono come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere. Romagnoli era ed è un giocatore della Lazio, due anni fa ha scelto di firmare con la società biancoceleste e fin quando rimarrà tale rispetterà il suo lavoro da professionista».

CONFRONTO CON LOTITO – «Una piccola parentesi, si discuteva del ritiro, il giocatore ha già chiarito il fatto. Era stato soltanto un confronto tra presidente e calciatore, era finita lì. Nessuna ribellione da parte di Alessio. E’ tranquillo, sereno, non è cambiato niente nelle ultime settimane. Ha sposato un progetto e continua a farne parte. Quando ci sono cambi di guida tecnica possono crearsi alcune difficoltà, ma lui è a disposizione per fare il meglio per la Lazio. Tra l’altro adesso è in fase di recupero da un infortunio».

INFORTUNIO – «Per fine settimana recupererà, presto sarà a disposizione. E non è vero che tira brutta aria nei suoi confronti o che sta pensando ad altro. Ripeto, è tranquillo e continuerà a fare quello che ha sempre fatto».

PATRIC E PELLEGRINI – «Patric è un combattente, si è messo subito a disposizione di Tudor. Con Sarri il rapporto era idilliaco, anche lui continuerà il suo percorso nella Lazio, ci mette l’anima. Pellegrini è stato un po’ sfortunato, tra infortuni e squalifiche, recupererà a breve e si metterà disposizione. E’ un giocatore in prestito, il riscatto è legato a delle condizioni. Vedremo».

PINAMONTI-LAZIO – «Ora vuole salvare il Sassuolo, a fine anno si vedrà. Sono contento di ciò che Andrea ha dimostrato in questa situazione. Ci mette sempre il cuore. Decideremo con il Sassuolo».

SAMED BAZDAR – «E’ un giovane promettente, sta trovando continuità e gol in prima squadra. Molti club italiani ed esteri lo stanno seguendo».