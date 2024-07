Mercato Lazio, Lotito fa SOGNARE i tifosi! Doppio colpo in arrivo, il patron utilizza QUESTO escamotage e fa felice Baroni

Mercato Lazio, Lotito fa sognare i tifosi biancocelesti: doppio colpo in arrivo sulla trequarti. L’idea del patron biancoceleste

Importante aggiornamento fornito dal calciomercato Lazio per quanto riguarda i possibili movimenti in attacco.

Un colpo sarà un classe 2005, ora ve lo diamo per certo. L’elenco degli Under 22 infatti è illimitato. Da mesi il patron e Fabiani seguono l’enfant prodige Fernandez-Pardo, autore di 7 gol nelle ultime 10 gare del Gent, un jolly offensivo. Sempre che il talento a cui si riferisce il patron sia un esterno sinistro, alternativo al 25enne Laurienté, per cui la Lazio non intende comunque spendere i 15 milioni più bonus richiesti dal Sassuolo. Infatti potrebbero essere due i rinforzi da qui a fine agosto. Da gennaio non è mai uscito dai radar il trequartista 2005 Bellingham Junior: al Sunderland è arrivata una nuova offerta per Jobe, fratello di Jude, e i Black Cats sembrano allettati dai 12 milioni più il 20% sull’eventuale futura rivendita del giovane fratellino d’oro. Unico dettaglio, il club che si è fatto avanti per ora è “unknown”. Bel-

lingham calzerebbe a pennello nel 4-2-3-1 di Baroni, che ha bisogno di un ultimo innesto di qualità e allo stesso tempo fisico.