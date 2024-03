Mercato Lazio, dilemma Immobile: due fattori bloccano l’addio. Cosa fare con Ciro?

Mercato Lazio, dilemma Immobile: ingaggio e costo del cartellino bloccano l’eventuale addio. Cosa fare con Ciro?

Come riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi mesi in casa Lazio saranno decisivi anche per capire in maniera definitiva il futuro di Ciro Immobile. L’attaccante avrebbe intenzione di cambiare aria anche se spera di essere rivitalizzato dalla cura Tudor.

Ci sono però due aspetti a bloccare il possibile addio: il contratto fino al 30 giugno del 2026 da oltre 4 milioni di euro e il prezzo fatto da Lotito che non intende svenderlo e chiede almeno 20 milioni di euro. I prossimi mesi chiariranno la situazione ma ad oggi spiragli non se ne vedono.