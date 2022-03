Romagnoli e non solo, i nomi per la difesa della Lazio

Quello di Romagnoli è il nome più caldo per la difesa della Lazio, ma non è l’unico: si aggiungono infatti Casale e Nkoulou

Romagnoli è il nome più caldo per il futuro della Lazio, ma non è l’unico nome fatto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, rimane il gradimento per Casale del Verona: il ragazzo piace alla dirigenza, ma soprattutto a Sarri. A gennaio c’era già stato qualche, ma infruttuoso tentativo, non si esclude quindi che si possa chiudere in estate.

Un nome che ultimamente rimbalza sempre in ottica Lazio è quello di Nkoulou, attualmente al Watford, arriverebbe a parametro zero con la giusta esperienza per la Serie A.