Mercato Lazio, destini incrociati per Correa e Brandt: la situazione

Mercato Lazio: i biancocelesti continuano a pianificare la loro strategia tra cessioni e acquisti, con Correa e Brandt in cima alla lista

Ancora novità per il mercato della Lazio. I biancocelesti, infatti, sono al lavoro per pianificare la loro strategia di mercato, valutando diversi acquisti e anche alcune cessioni. Nella ragnatela di operazioni progettate dal ds Tare, due fili si stanno intrecciando: sono quelli del destino di Joaquin Correa e Julian Brandt.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la Lazio sarebbe veramente molto interessata al jolly offensivo tedesco per rinforzare il reparto avanzato: 25 anni, di proprietà del Borussia Dortmund, potrebbe essere un ottimo innesto. Tuttavia, i 20 milioni di euro con cui il club teutonico valuta il suo cartellino sono di impedimento ad una possibile trattativa. Anche per questo, dunque, il club biancoceleste starebbe pensando di cedere il Tucu Correa: su di lui hanno già mostrato interesse Arsenal e Tottenham, ma le loro offerte non rispettavano le richieste della Lazio, che si aggirano sui 40 milioni di euro. Destini incrociati per i due giocatori: la Prima Squadra della Capitale studia per il mercato.